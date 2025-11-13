16°
Proyecto social

Gala de "Música con Alas", un proyecto de contención

La fundación organiza la Gala Solidaria "Música con Alas Sinfónico" para recaudar fondos.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 22:23

La Fundación Música con Alas se prepara para un evento muy especial, la Gala Solidaria “Música con Alas Sinfónico”, que se realizará el domingo 2 de diciembre en el Centro Cultural Martín Fierro a las 21.30 horas. El evento contará con la participación de grandes referentes del folclore argentino como Ahyre, Franco Barrionuevo, y Los Diableros de Orán, acompañados por una orquesta integrada por docentes y alumnos de la Fundación.

La gala se realizará a total beneficio de la Fundación, con el objetivo de continuar con su labor de contención e inclusión social a través de la música. Lo recaudado será destinado al sostenimiento de actividades que benefician a más de 300 niños y jóvenes en los barrios El Chingo, Mariano Moreno y Tupac Amaru de San Salvador de Jujuy.

El concierto tendrá un repertorio variado, con una apertura dedicada a Piazzolla, música clásica en el hall, y un gran cierre folclórico sinfónico junto a los artistas invitados.

Entradas a la venta en:

norteticket.com

Belgrano 629 Tarjeta Su Crédito (con tarjeta de crédito)

Redes sociales: Fundación Música con Alas (Facebook) / @fundacionmusicaconalasjujuy (Instagram)

"Música con ALAS": inclusión, cultura y música en barrios de Jujuy

Este proyecto, nacido en el barrio El Chingo como una acción preventiva de salud impulsada por la Dra. María Joaquina Gurrieri, se ha expandido a otros sectores como Mariano Moreno -en articulación con la Fundación El Rescate- y recientemente al barrio Tupac Amaru en Alto Comedero.

“Música con ALAS” ofrece clases totalmente gratuitas y presta los instrumentos musicales a los participantes, gracias al apoyo de la comunidad, campañas solidarias y colaboración estatal.

Analía Sivila destacó que “hace poco tuvimos la visita del gobernador Carlos Sadir que se impresionó por la cantidad de niños que tiene "Música con ALAS". Y nos apoyaron también para continuar en estos años con los cargos docentes del Ministerio de Educación”.

En relación a este tema, indicó que el Gobierno de la Provincia, a través de la mencionada cartera, subvenciona 11 cargos docentes, y anunció la próxima entrega de nuevos instrumentos.

La fundación invita a la comunidad a sumarse, colaborar o apadrinar la compra o restauración de instrumentos.

Desde la fundación se recalcó que cada instrumento es una oportunidad más para que un niño desarrolle su talento en un espacio sano, educativo y transformador.


 

 

