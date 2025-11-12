Se realizó la mateada gaucha por la Semana de la Tradición

Este miércoles por la tarde se llevo a cabo la tradicional mateada gaucha en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, ubicado en el barrio Alto Comedero. La actividad, que es una de las centrales de la Semana de la Tradición en la provincia de Jujuy reúne a delegaciones, músicos, bailarines y vecinos que se acercarán para celebrar las raíces y costumbres del pueblo jujeño.

Cientos de jujeños disfrutaron de una tarde llena de tradición, música y ricos mates acompañados de bollos, tortillas, entre otras delicias que los fortines gauchos ofrecieron con entusiasmo y orgullo.

Recordemos que esta no es la unica actividad programada para estas fechas:

Jueves 13 de noviembre

• 08:00 – Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

• 09:30 – Jornada turística y visita al Municipio de Yala

Viernes 14 de noviembre

• 09:00 – Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca

Sábado 15 de noviembre – Cierre

• 09:00 – Recepción de autoridades e invitados especiales

• 10:00 – Gran desfile gaucho por Av. Forestal (Alto Comedero)

• 12:30 – Almuerzo y desconcentración

• 14:00 – Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”

• 17:00 – Actividades de salón y reunión de jurados

• 21:00 – Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición

• 22:00 a 05:00 – Peña folklórica de cierre