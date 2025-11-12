La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas renovó autoridades de su Consejo Directivo

En el día de ayer, en el marco de su Asamblea General Ordinaria, fueron elegidas por unanimidad las nuevas autoridades de la Cámara, designándose a Gustavo Scaglione como Presidente, Vicepresidente I: Eugenio Sosa Mendoza (Canal 13 Buenos Aires); Vicepresidente II: Juan Jenefes (Canal 7 Jujuy); Secretario: Marte Buchanan (América TV); Prosecretario: Mariela Tévez (Canal 8 Mar del Plata); Tesorero: Adrián Gallo (Canal 3 Rosario) y Protesorero: Nicolás Trotta (Canal 9 Buenos Aires).

Esta renovación representa un paso más en el fortalecimiento y consolidación de la industria audiovisual argentina, reafirmando el compromiso conjunto de todos los integrantes del sector con el desarrollo, la pluralidad y la innovación en los medios de comunicación.

En este nuevo ciclo, desde ATA celebraron la vuelta de América TV y Telearte S.A., así como la afiliación de los canales 7 de Mendoza, 8 de San Juan y las señales de televisión C5N, TN y MTV. “Estas incorporaciones, junto con la reciente adquisición de una empresa con capitales nacionales, reflejan el espíritu de unidad de la televisión argentina y el esfuerzo compartido por seguir construyendo una industria cada vez más sólida, plural y representativa”, recalcaron en un comunicado desde ATA.

Gustavo Scaglione asumió la presidencia de ATA: una nueva etapa para la televisión abierta

El empresario y directivo de Telefe, Gustavo Scaglione, fue designado nuevo presidente, acompañado por Eugenio Sosa Mendoza (Grupo Clarín) como vicepresidente primero, y Juan Jenefes, en representación de los canales del interior, como vicepresidente segundo.

Un liderazgo con mirada federal

El arribo de Gustavo Scaglione a la presidencia de ATA representa un equilibrio entre los grandes medios nacionales y las señales del interior del país, en un momento donde el federalismo mediático cobra especial relevancia. Scaglione, empresario rosarino con amplia trayectoria en el sector, es reconocido por su impulso a la integración entre medios tradicionales y digitales, y por su visión abierta al diálogo entre regiones.

Desafíos de una nueva era

El desafío actual de la televisión abierta es múltiple: competir en un ecosistema digital dominado por las plataformas globales, sostener la producción nacional, preservar las fuentes de trabajo y seguir generando contenidos que reflejen la identidad y diversidad del país.

En este escenario, la nueva conducción de la ATA busca impulsar una etapa de trabajo conjunto, innovación tecnológica y cooperación sectorial.

El objetivo es claro: fortalecer la televisión argentina como motor cultural, económico y creativo.

Las palabras de Scaglione

En su discurso de asunción, el nuevo presidente de la ATA dejó un mensaje que resume el espíritu de esta etapa:

"El mundo cambió y aquí nadie se salva solo. Vamos a trabajar pragmáticamente para mejorar la industria de la televisión argentina."

Con la mirada puesta en el futuro, el nuevo liderazgo propone una agenda común: una televisión más moderna, integrada y representativa de todo el país.

Comunicado de ATA