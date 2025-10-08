Se inauguró en Jujuy el VII Foro del Corredor Bioceánico

Con satisfacción de haber avanzado y buscando nuevo impulso, se inauguró ayer en la Ciudad Cultural el VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC) reuniendo un millar de autoridades políticas, equipos técnicos y representantes empresariales de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Destacaron que aún falta avanzar en la integración económica, la conectividad física y digital y el fortalecimiento del comercio interregional.

Encabezó el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, el gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, la jefa de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Tarapacá, Carolina Quintero Muñoz, los gobernadores paraguayos Bernardo Zárate Rudas de Presidente Hayes y Harold Bergen de Boquerón, y el vicegobernador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, además de representantes diplomáticos de las embajadas de Brasil y Paraguay en Argentina.

En el acto inaugural, Morgan Doyle, gerente del Departamento de Países del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó el compromiso del organismo con el proyecto y estimó que tiene "una visión compartida para lograr una Sudamérica más conectada, más integrada y con prosperidad para sus ciudadanos". Presentó avances del "Plan Maestro de Integración y Desarrollo", elaborado con la participación de más de 600 actores públicos y privados, que sostuvo son 261 acciones concretas para agilizar los procesos transfronterizos y mejorar la infraestructura logística y de control fitosanitario.

Anunció su disposición a acompañar con financiamiento, cooperación técnica y apoyo institucional los proyectos vinculados al corredor, entre ellos centros de control integrado en frontera, que podrían reducir los tiempos de cruce, y una cartera de más de 100 proyectos de infraestructura física y digital orientados a conectar los pasos fronterizos con puertos, ferrocarriles, redes energéticas y de telecomunicaciones.

Presentó el programa "Conexión Sur", una iniciativa regional impulsada por los países participantes para fortalecer la conectividad sudamericana, reducir los costos logísticos y atraer inversiones estratégicas. Aseguró que el BID está presente no solo como secretaría técnica, sino como aliado permanente de los gobiernos en este esfuerzo común".

INVITADOS | CENTENARES DE REFERENTES DE DELEGACIONES DE BRASIL Y CHILE, Y LOCALES LOS MÁS NUMEROSOS.

Por su parte, la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, destacó, "el Corredor Bioceánico será una ruta fundamental para nuestras exportaciones y para profundizar los lazos con Argentina, Brasil y Chile". Se refirió a las obras que conectarán el Chaco paraguayo con las provincias argentinas del norte, en especial los puentes Carmelo Peralta, Puerto Murtinho y Pozo Hondo,Misión La Paz.

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, destacó que el Corredor Bioceánico representa "una oportunidad histórica para el norte argentino", al promover la descentralización y la creación de un nuevo polo productivo regional. Explicó que su provincia asumió esto como política de Estado, con inversiones en infraestructura vial y fronteriza, como el complejo Paso de Sico y la pavimentación de tramos estratégicos hacia Chile y Paraguay.

Y el vicegobernador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, destacó la importancia del Corredor Bioceánico como motor de integración y desarrollo sustentable del Cono Sur, por lo que llegó con una delegación de más de 90 representantes. Destacó que su estado lidera el crecimiento económico de Brasil, con un superávit comercial de 6.500 millones de dólares, y mantiene el 86% del Pantanal preservado. "Mientras el mundo levanta muros, nosotros construimos puentes", dijo.

El gobernador Carlos Sadir destacó la importancia del corredor como motor de integración y desarrollo económico, cultural y turístico para toda la región. Pondero la posición estratégica de Jujuy dentro del corredor, que abarca casi 3.000 kilómetros y de los cuales 470 atraviesan territorio jujeño, destacó la relevancia del Paso de Jama como nexo clave entre Argentina y Chile. "Necesitamos consolidar y mejorar nuestras rutas, pero también avanzar hacia un centro integrado de frontera, que permita trabajar más horas, reducir la burocracia y agilizar los trámites", afirmó. Sostuvo también la necesidad de fortalecer la conectividad digital, la seguridad y los servicios de salud sobre la ruta 52, para acompañar el crecimiento del tránsito de personas y mercancías, y la aérea.