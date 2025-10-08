Sector privado con su agenda en Foro del Corredor Bioceánico

Hoy se pondrá en marcha en esta capital el VII Foro de Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico, que no será solo un espacio de debate político. Mientras los mandatarios de ocho gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se reunirán para avanzar en la integración regional en Ciudad Cultural, el sector empresarial tendrá sus propias instancias de trabajo con rondas de negocios, mesas sectoriales y presentaciones productivas.

Mañana, después del cierre oficial de la cumbre gubernamental, emprendedoras y empresarias de Jujuy y Mato Grosso do Sul se encontrarán en la Mesa de Mujeres Empresarias.

La actividad está prevista entre las 17 y las 18 en el salón Pachamama del Cabildo, como un espacio para fortalecer vínculos comerciales desde una perspectiva de género dentro del corredor.

El viernes, en tanto, será la jornada completa del sector privado. Desde las 9 habrá conferencias temáticas abiertas al público en el Cine Select, pensadas para profundizar en aspectos productivos y comerciales del corredor. Algunas de ellas serán: "Los Corredores Bioceánicos como oportunidad. El Plan Maestro Regional y el rol fundamental del sector privado"; "La visión diplomática y la integración regional. Institutos económicos para la integración del Corredor Bioceánico" y "El Corredor Bioceánico en acción: la experiencia y desafíos del sector privado", entre otras, que se extenderán hasta las 12.

Por la tarde, la Cámara de Comercio Exterior realizará una ronda de negocios entre las 14.30 y las 18.30 en el salón Éxodo del Cabildo, abierta tanto a empresarios como al público en general.

Cerrará la agenda la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, que entre las 17 y las 18 presentará la oferta ganadera de las provincias del norte argentino. La actividad también será en el Cabildo, en el salón Pachamama, con la intención de posicionar la producción regional frente a potenciales compradores e inversores de los territorios que integran el corredor.

Las actividades del sector privado son de acceso libre, sin necesidad de inscripción previa. Para consultas sobre el foro, los interesados pueden escribir a [email protected].