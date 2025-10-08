Invitan a la misa de egresados de la "Promo '75"

La Comisión Organizadora de los festejos por el 50.º Aniversario de egreso de la Promoción 1975 de diversos colegios de la ciudad invitó a todos los exalumnos y exalumnas a participar en una misa especial que se realizará hoy, en la Capilla del Huerto.

La ceremonia religiosa está pautada para comenzar a partir de las 20:00 horas y se enmarca dentro del cronograma de actividades conmemorativas por las Bodas de Oro de su egreso de las aulas.

Esta misa es un momento de encuentro y acción de gracias que antecede al evento principal: la Cena Show de 50 Aniversario de Egresados.

Se espera una gran concurrencia para compartir este emotivo momento de recuerdo y reencuentro. Los organizadores invitan a quienes deseen sumarse a asistir con puntualidad a la Capilla del Huerto esta noche.