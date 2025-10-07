Mañana fría en San Salvador de Jujuy

Martes y día no laborable en la provincia de Jujuy porque celebramos y honramos a nuestra santa patrona, la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo algo nublado con 15 grados de temperatura por la mañana y por la tarde se espera que ascienda a los 20 grados.

En la zona de los Pericos la temperatura máxima podría alcanzar los 22 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca rige una alerta amarilla por viento para la tarde de hoy. La temperatura máxima hoy podría alcanzar los 20 grados.

En La Quiaca también se esperan vientos con una temperatura máxima de 17 grados.

En Susques será una jornada ventosa en esta zona cordillerana en donde la temperatura máxima podría llegar a los 18 grados

Alerta por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de una alerta amarilla por fuertes vientos para la zona de Humahuaca, Rinconada, Cochinoca, Abra Pampa, La Quiaca, Yavi, Santa Catalina y Susques en donde todas estas zonas será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.