Hoy 7 de octubre será no laborable en Jujuy

Hoy, martes 7 de octubre, la provincia de Jujuy vivirá una jornada especial en conmemoración del Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia de Jujuy y una de las advocaciones marianas más queridas del Norte argentino.

Día no laborable

Con motivo de esta tradicional celebración, se estableció que la fecha sea considerada día no laborable en todo el territorio provincial.

La disposición se encuentra respaldada por la Ley Nº 4.059 y su modificatoria, la Ley Nº 5.005, que declaran el 7 de octubre como día no laborable obligatorio para la administración pública y optativo para el sector privado.

Esto implica que las oficinas estatales no prestarán atención al público y que las escuelas de todos los niveles suspenderán las clases, mientras que en el ámbito privado quedará a criterio de cada empleador la posibilidad de otorgar el descanso a sus trabajadores.

La conmemoración

La conmemoración reviste un profundo sentido religioso y cultural para los jujeños, ya que miles de fieles se congregan cada año en el santuario de Río Blanco para rendir homenaje a la Virgen, participar de las misas y acompañar las procesiones que se extienden a lo largo de varias jornadas.

En este contexto, la fecha no solo representa un momento de recogimiento espiritual, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y revalorizar una de las tradiciones más arraigadas del calendario provincial.