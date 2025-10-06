Nuevos espacios deportivos y recreativos en Parque Xibi Xibi

Una jornada deportiva con niños y niñas se llevó a cabo con los distintos centros deportivos municipales, quienes estrenaron las nuevas canchas de Básquet 3×3 y Fútbol 2×2 en el Parque Xibi Xibi. Durante el encuentro, los chicos también tuvieron la oportunidad de compartir juegos y experiencias con integrantes del equipo de Jujuy Básquet, que se prepara para el inicio de una nueva temporada.

Al respecto, el intendente Jorge aseguró, “no paramos; no consideramos que la obra emblemática del Parque Xibi Xibi esté acabada; hay muchos espacios que nos propone la misma gente y, ya que contamos con una importante superficie de espacios planos, se hizo posible la construcción de estas canchas de Básquet 3×3, y también canchas de Fútbol 2×2″, y destacó que cuentan con “la iluminación periférica de la avenida Yrigoyen, lo que posibilita que de noche se puedan practicar estos deporte que es para todas las edades”.

“Se suman a otras canchas que tenemos cerca de nuestra Universidad Nacional, entre ellas para Vóley Playero, Ping Pong, Fútbol sobre Mesa, que colaboran con las actividades de la comunidad, ya que hay grupos que se autoconvocan para hacer todo tipo de prácticas como el Yoga, el Tai Chi, y otras disciplinas que concentran a personas que vienen a recrearse y a utilizar este extrardinario parque, este regalo de la naturaleza a una ciudad como la nuestra”.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, consideró, “la posibilidad de contar con estos elementos, como estas canchas de Básquet 3×3 y de Fútbol 2×2, permite que los chicos se entretengan, hagan deporte y disfruten de este espacio”, y felicitó, “a toda la Muni, al intendente “Chuli” Jorge, y el quipo de Obras que desarrolló este espacio y también a la gente de Desarrollo Humano que siempre está generando propuestas para los chicos, sobre todo en el área deportiva”.

También el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó su beneplácito por la nueva inversión en equipamiento urbano, “es fantástico para el área de Deportes y para los vecinos de la ciudad contar con más espacios deportivos en lugares seguros, iluminados donde concurre una gran cantidad de gente”, y aseveró, “la política pública del Municipio es generar más lugares de encuentro, mas lugares para empatizar, y generar más hábitos saludables y convivencia entre los vecinos”.

El director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad, Gustavo Hiruela acotó que “en el Parque ahora estamos desarrollando Básquet, Vóley, Fútbol, por lo que agregamos ahora una cancha de Básquet 3×3 que está haciendo furor, y la cancha de Fútbol 2×2” y adelantó, “próximamente vamos a habilitar más de estos espacios para que pueda disfrutar la comunidad”.

A su turno, el subdirector general de Deportes, Gustavo Caliva, anticipó, “junto a este gran proyecto estamos próximos a lanzar un gran Torneo de Básquet 3×3 por todos los barrios, así que vamos a estar yendo por los playones para implementar este deporte; vamos a celebrar campeonatos barriales para ello, muy pronto habrá información disponible para que todos los equipos puedan inscribirse y representar a sus barrios”.

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, resaltó, “es una obra más del intendente Raúl Jorge que se viene a sumar a las grandes obras realizadas para el deporte y la recreación de la comunidad para que desde la Dirección General de Deportes podamos seguir organizando propuestas deportivas y recreativas”.