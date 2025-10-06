El hospital "San Roque" celebró 175 años

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó del acto conmemorativo por el 175° aniversario del hospital “San Roque”, institución emblemática de la salud pública jujeña.

La directora del “San Roque”, Ana Otero, expresó su orgullo de estar al frente de una institución con tan extensa trayectoria y añadió que “es un día de inmensa celebración, no solo conmemoramos un año más, sino que marcamos un hito extraordinario”.

En el año 1850 se fundaba el edificio bajo el nombre de "Hospital de la Ciudad", gracias a la visión del reverendo padre Escolástico Zegada y al compromiso de la comunidad, el nosocomio mantenido inalterable su misión de servicio a los más necesitados.

Actualmente, se consolida como un hospital de Alta Complejidad Clínica Nivel III, pilar y referencia dentro de la Red Hospitalaria de la Provincia, en constante crecimiento y fortalecimiento de su capacidad asistencial.

Sadir destacó la trayectoria y el compromiso del personal de salud y apuntó que “son 175 años de historia, de trabajo y de servicio”.

“Es el primer hospital de la provincia y su rol fue fundamental, especialmente durante la pandemia de COVID-19”, recordó el mandatario e hizo un especial reconocimiento a “todo su personal, médicos, enfermeros, administrativos y de mantenimiento” por su “dedicación y por el amor con que trabajan cada día por nuestra comunidad”.

Asimismo, remarcó la importancia de la salud pública y el compromiso del gobierno con el sistema sanitario, indicando que “más allá de las obras y el equipamiento que seguimos incorporando, lo más valioso es el capital humano”.