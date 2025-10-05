°
5 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Domingo de muchísimo calor

Se pronostica para hoy en San Salvador de Jujuy una temperatura máxima de 36 grados. En Perico la máxima llegaría a los 38 grados y en San Pedro a los 41.

Domingo, 05 de octubre de 2025 08:46

Llegó el domingo día en el que muchas familias se reúnen a pasar un agradable momento en familia.

Según el sitio Meteored hoy será un día de mucho calor en gran parte de la provincia. En San Salvador de Jujuy para hoy se anticipa una temperatura máxima de 36 grados con cielo despejado y probabilidades de lluvias para la noche.

En la zona de Perico se espera para hoy una temperatura máxima de 38 grados también con cielo despejado pero sin probabilidades de lluvias al igual que en San Pedro pero allí la temperatura máxima llegaría a los 41 grados.

En Humahuaca será una jornada con cielo despejado pero la temperatura máxima será de 25 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera la máxima llegaría hoy a los 24 grados con cielo despejado.

