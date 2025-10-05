Felicitaciones del CAI

El equipo femenino de básquet 3x3 tuvo una participación histórica y excepcional en los Juegos Deportivos Nacionales Evita. Las chicas del Club Atlético Independiente se midieron ante 20 equipos de todo el país, superando la fase al jugar con Santa Cruz, Catamarca, Chaco y Río Negro, lo que les permitió clasificar primeras de su zona y ubicarse automáticamente entre las diez mejores. Si bien la semifinal se les escapó frente a Córdoba, y luego perdieron en un duro partido contra Santa Fe, haber terminado en el cuarto lugar es un verdadero triunfo que quedará grabado en la historia. Este resultado las posiciona con mérito propio entre las cuatro mejores de Argentina.

Desde la organización, se acercaron a felicitar a nuestras jugadoras, destacando que "no recuerdan una actuación tan brillante de Jujuy en instancias de semifinales". Este logro es la prueba del esfuerzo, la dedicación y el talento de un grupo que lo dio todo en la cancha y representó con altura a Jujuy y el CAI, que felicitó a las jugadores Hadasa Ábalos, Samira Jorge, Fiorella Alvarado Rossi y Josefina Rueda.

Y por supuesto, resaltaron a la entrenadora Valeria Cruz por su excelente conducción y trabajo.

Su cuarto puesto es una medalla de orgullo para Independiente, afirmaron convencidos.