Tabacaleros asistieron a un encuentro internacional

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, representada por la secretaria Lorena Zazzarini, el gerente general Miguel Testa y el vocal Agustín Carrera, participó de la Reunión Anual de la International Tobacco Growers' Association (Itga), que se desarrolló en el marco de la Asamblea Anual de Dortmund (Alemania) y la feria InterTabac, el evento líder de la industria del tabaco.

Miguel Testa, subrayó que la participación de la Cooperativa junto a otros jugadores del mercado local "permite reforzar la participación de la Argentina en el mapa internacional de la industria tabacalera, generando vínculos estratégicos con actores globales, intercambiando experiencias y conociendo de primera mano las tendencias que están transformando el sector". Además, resaltó que esta presencia "refuerza el compromiso de la provincia con la innovación, la modernización del sector y la competitividad de sus productores".

Agregó que InterTabac, convoca a más de 14.500 visitantes de todo el mundo y cuenta con más de 800 expositores de alrededor de 70 países. La feria ofrece una visión integral de la industria, desde productos tradicionales hasta nuevas alternativas de tabaco (NGP), incluyendo: Cigarrillos, puros y cigarros; E-cigarrillos y líquidos; Tabaco para narguile (shisha) y accesorios; y Accesorios para fumar (filtros, papel, encendedores).

Por su parte, la secretaria Lorena Zazzarini remarcó que: "InterTabac funciona como una plataforma estratégica de networking, facilitando la creación de contactos, acuerdos comerciales y alianzas con empresas líderes del sector a nivel internacional. Esto abre nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento para los productores jujeños".

"Participar en este espacio nos permite mirar hacia el futuro y aprender de experiencias globales. Es un orgullo representar a la provincia en un escenario tan importante", concluyó.

Inspección de calidad

Recientemente la CTJ llevó a cabo la inspección final de calidad y fumo por parte de China Tobacco International, en el marco de la Campaña 2024-2025. La actividad se desarrolló en la sala de muestras, con la participación de representantes técnicos de la mencionada empresa y la Cooperativa.