Viajes gratis para niños que estén disfrazados

Desde hoy y hasta pasado mañana el Tren Solar de la Quebrada realizará jornadas especiales llenas de diversión, en el marco de Halloween. Los niños y niñas de hasta 11 años que lleguen disfrazados podrán viajar gratis, acompañados por un adulto con ticket pago, se informó oficialmente.

En los últimos años, los más chicos de toda la provincia han incorporado Halloween como una tradición propia, reinterpretándose desde lo local en una mezcla de disfraces, leyendas y costumbres que conviven en una celebración que ya tiene identidad jujeña. Es una fecha en la que los niños se apropian del juego, la imaginación y el encuentro comunitario.

La propuesta del Tren Solar busca acompañar este espíritu, ofreciendo una experiencia diferente para las familias que visiten la Quebrada de Humahuaca, combinando el encanto del paisaje jujeño con la innovación de un transporte sustentable y único en Latinoamérica.

La promoción estará vigente durante los tres días, permitiendo el viaje gratuito de hasta dos niños por adulto. Las salidas se realizarán en el horario habitual de las 14.

En Palpalá

La Municipalidad de Palpalá invitó a todos los niños y niñas del barrio San José y zonas aledañas a disfrutar de la celebración de Halloween, con entrega gratuita de dulceros y muchas sorpresas. La actividad se realizará hoy en el CIC del citado barrio, en los horarios de 10 a 12 y de 17.30 a 19.30. Para más información, los interesados pueden consultar directamente en el CIC, ubicado en avenida La Quiaca esquina Yoscaba.