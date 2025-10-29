El 1 de noviembre inicia el cronograma de pagos

Tesorería de la Provincia informó que este viernes 1 de noviembre inicia el cronograma de pagos a los trabajadores estatales correspondiente al mes de julio 2025.

El sábado 1 percibirán sus haberes los Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos autárquicos.

El lunes 3 lo harán los trabajadores de administración central, ministerio de salud y desarrollo Humano.

El martes 4 percibirán sus haberes los trabajadores de los municipios y de Educación todos los niveles.

Y el miércoles 5 será el turno finalmente de organismos descentralizados, Poder Judicial, Podes Legislativos, Auditoria General y funcionarios.