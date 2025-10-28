°
28 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Por los clubes
PRIMERA NACIONAL
femicidio de Cecilia Strzyzowski
vóley
rugby
Elecciones 2025
Paritarias 2025
Legislatura provincial
El tiempo en Jujuy
Siniestro Vial
El tiempo en jujuy

Martes frío y lluvioso

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 14 grados.

Martes, 28 de octubre de 2025 08:08

Comienza una nueva jornada y esta llego fresca y con precipitaciones en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será un día con lluvias aisladas en toda la zona de los valles jujeños en donde la temperatura máxima alcanzaría los 14 grados.

En San Pedro la temperatura máxima podría llegar a los 19 grados con probabilidades de lluvias aisladas durante toda la jornada.

En Humahuaca se anticipa para el día de hoy 70% de probabilidades de lluvias sobre todo durante la mañana de hoy. La temperatura máxima rondara los 21 grados.

En La Quiaca se espera un cielo despejado con máxima de 21 grados.

Temas de la nota

