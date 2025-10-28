Martes frío y lluvioso

Comienza una nueva jornada y esta llego fresca y con precipitaciones en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será un día con lluvias aisladas en toda la zona de los valles jujeños en donde la temperatura máxima alcanzaría los 14 grados.

En San Pedro la temperatura máxima podría llegar a los 19 grados con probabilidades de lluvias aisladas durante toda la jornada.

En Humahuaca se anticipa para el día de hoy 70% de probabilidades de lluvias sobre todo durante la mañana de hoy. La temperatura máxima rondara los 21 grados.

En La Quiaca se espera un cielo despejado con máxima de 21 grados.