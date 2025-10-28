Demoraron a dos sospechosos que merodeaban con intenciones delictivas en barrio Cuyaya

En un operativo desarrollado durante la madrugada de hoy, personal del Cuerpo de Infantería UR1 frustró un presunto hecho delictivo y demoró a dos sujetos que presentaban graves antecedentes penales en el Barrio Cuyaya.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando una patrulla que recorría la zona de los monoblocks observó a dos personas merodeando de manera sospechosa entre los edificios, aparentemente con intenciones de cometer un ilícito.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, los sospechosos emprendieron la fuga inmediata, lanzando insultos contra los uniformados. Sin embargo, la persecución fue breve y lograron ser alcanzados y demorados a pocos metros del lugar.

Una vez trasladados a la dependencia policial, se les realizó un registro donde se les secuestraron elementos utilizados para el consumo de sustancias prohibidas.

La consulta al Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC) reveló la grave situación legal de ambos individuos. Uno de ellos se encontraba con prisión preventiva vigente por causas anteriores, mientras que su acompañante tenía prohibición de acercamiento y contacto, además de prohibición de salida del país y de la provincia, medidas que evidentemente no cumplió.

Los demorados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá resolver sobre su situación legal, sumando estas nuevas actuaciones a sus respectivas causas.