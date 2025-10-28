Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”

Una publicación de Virginia Gallardo en redes sociales reavivó la tensión con la familia de Ricardo Fort, ya que ahora la diputada nacional electa por La Libertad Avanza, compartió una foto junto al recordado empresario chocolatero y escribió un mensaje cargado de emoción, lo que generó un fuerte malestar entre los herederos del mediático.

En la imagen, Gallardo aparecía abrazada a Fort y acompañó el recuerdo con la frase: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

En diálogo con Intrusos (América TV), César Carrozza, abogado de Marta y Felipe Fort, expresó su disgusto por la publicación y la calificó como un acto inapropiado.

“Me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo, y fue lo único que dije”, señaló.

El letrado recordó que Virginia había decidido no participar en la biografía audiovisual sobre la vida de Fort y consideró contradictorio que ahora recurriera a su imagen.

“Ella dijo que no quería participar para despegar su imagen, y está en todo su derecho. Pero acá se está usando la imagen de Ricardo y los hijos no lo consintieron”, explicó.

Carrozza también remarcó que la modelo no suele compartir publicaciones sobre Fort, y que la familia no planea accionar legalmente, aunque considera el caso un uso indebido de imagen.

“No vamos a mandar una carta documento ni pedir un cachet, pero esto es un uso de imagen. En todo este tiempo, Virginia no publicó nada ni para su cumpleaños ni para el aniversario de su fallecimiento”, añadió.

Lejos de dejar pasar el comentario, Gallardo respondió con firmeza desde su cuenta de X (ex Twitter).

“Qué raro que el abogado de la familia diga que quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo. Claro, era redituable para ellos. PD: hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria”, escribió la exvedette y actual diputada, que obtuvo un 32,68% de los votos en Corrientes.

El posteo de Gallardo coincidió con un nuevo aniversario cercano al fallecimiento de Fort, ocurrido en noviembre de 2013. Aunque la actriz ha recordado en varias ocasiones su relación con el empresario, esta vez el contexto electoral y su nuevo rol político encendieron la polémica.

Mientras la familia del “Comandante” considera que la publicación fue oportunista, Virginia Gallardo defiende su derecho a recordar a quien, según sus palabras, “fue una persona importante en su vida”.