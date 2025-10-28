Centros de estudiantes: aniversario

En la Legislatura de Jujuy se celebró ayer el primer aniversario de la creación y aprobación de la Ley de Centros de Estudiantes, impulsada por la diputada Agustina Guzmán. La jornada reunió a representantes juveniles, alumnos y docentes de distintos establecimientos educativos, junto a autoridades legislativas y miembros de la Federación de Centros de Estudiantes.

Durante el encuentro se destacó el rol protagónico de los jóvenes en la vida institucional y la importancia de fortalecer los espacios de participación democrática dentro de las escuelas.

Acompañaron la actividad los diputados Adriano Morone y Malena Amerise; la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Lourdes Navarro, y el secretario parlamentario de la Legislatura, Martín Luque, entre otras autoridades.

El encuentro tuvo como objetivo celebrar un año de vigencia de una norma que fortaleció la participación ciudadana de los jóvenes y adolescentes en el ámbito educativo, consolidando la creación de más de 60 centros de estudiantes en escuelas secundarias de todo el territorio provincial.

La diputada Guzmán destacó la importancia de la ley y el impacto positivo que generó en la comunidad educativa: "Esta ley fortalece la participación ciudadana, porque demuestra que los jóvenes pueden involucrarse, aportar al sistema educativo y transformar realidades. La Legislatura hoy es un espacio de puertas abiertas, donde los estudiantes proponen, debaten y se forman como ciudadanos. Eso es un gran logro", apuntó.

Guzmán también remarcó que la Ley de Centros de Estudiantes fue el resultado de un trabajo conjunto con docentes, estudiantes y ministerios provinciales: "Durante dos años el proyecto fue trabajado con el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. Lo más valioso fue que cada paso se dio junto a los jóvenes y los profesores, fortaleciendo espacios democráticos dentro de las escuelas", finalizó la legisladora.