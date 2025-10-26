°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
ajedrez
Infantil
Elecciones 2025
Mountain Bike
MONTAÑISMO
LIGA PROFESIONAL
Elecciones 2025
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
ajedrez
Infantil
Elecciones 2025
Mountain Bike
MONTAÑISMO
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Jujuy eligió diputados nacionales: a quiénes se les vence el mandato

En las elecciones legislativas de 2025, hoy los jujeños votaron para renovar 3 bancas en el Congreso Nacional.

Domingo, 26 de octubre de 2025 18:51
CHAER,VILCA Y SARAPURA TERMINAN SU MANDATO COMO DIOUTADOS NACIONALES

El país votó para elegir 127 diputados nacionales y 24 senadores, en una elección clave que definirá el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de la Nación.

Los diputados que continúan representado a la provincia son Guillermo Snopek de Fuerza Patria, Jorge Rizzotti de Jujuy Crece y Manuel Quintar de La Libertad avanza.

Mientras que vence el mandato de Leila Chaher de Fuerza Patria, Natalia Sarapura de Jujuy Crece y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda.

En la provincia, se votó a tres nuevos diputados nacionales, que la comunidad jujeña debió elegir entre siete frentes como la la Lista 501 Frente Primero Jujuy Avanza, Lista 504 Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Lista 503 Frente Jujuy Crece, la Lista 506 Frente Fuerza Patria, Lista 507 Frente Liberal,  Lista 502 Frente La Libertad Avanza y por último la Lista 505 Transformación Libertaria.

Los principales bloques pondrán en juego gran parte de su actual representación, mientras que el oficialismo buscará fortalecer su presencia legislativa para encarar la segunda etapa de gestión.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD