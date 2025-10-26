Jujuy eligió diputados nacionales: a quiénes se les vence el mandato

Este domingo 26 de octubre se renovarán 127 diputados nacionales y 24 senadores, en una elección clave que definirá el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de la Nación.

Los principales bloques pondrán en juego gran parte de su actual representación, mientras que el oficialismo buscará fortalecer su presencia legislativa para encarar la segunda etapa de gestión.

Los que continúan representando a la provincia son los diputados Guillermo Snopek de Fuerza Patria, Jorge Rizzotti de Jujuy Crece y Manuel Quintar de La Libertad avanza.

Mientras que vence el mandato de Leila Chaher de Fuerza Patria, Natalia Sarapura de Jujuy Crece y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda.

En la provincia, se votó a tres nuevos diputados nacionales, que la comunidad jujeña debió elegir entre siete frentes como la la Lista 501 Frente Primero Jujuy Avanza, Lista 504 Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Lista 503 Frente Jujuy Crece, la Lista 506 Frente Fuerza Patria, Lista 507 Frente Liberal, Lista 502 Frente La Libertad Avanza y por último la Lista 505 Transformación Libertaria.