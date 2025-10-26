Culminó la votación y se inicia el escrutinio oficial

En el marco de las elecciones legislativas, más de 305 mesas estuvieron habilitadas en toda la provincia para recibir a los electores.

Con un cielo nublado y temperaturas frescas, más del 65% del padrón concurrió a emitir su voto en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes de relevancia.

El conteo de votos comienza ahora. En esta elección, la provincia define tres bancas para diputados nacionales entre una lista de siete frentes políticos.

Según informó el Tribunal Electoral, los resultados preliminares se comenzarán a difundir a partir de las 21 horas.