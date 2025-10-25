LILIANA ALFARO

Desde la Asociación Civil Cuidando Infancias convocan a participar del Té solidario para recaudar fondos. El encuentro será el jueves 30 de octubre en un salón de fiestas, cuya recaudación se prevé destinar al sostenimiento del refugio "Un lugar de esperanzas", que brinda contención a familias en situación de violencia de género.

La Asociación Civil Cuidando Infancias de esta ciudad, busca convocar a la comunidad a participar de una nueva edición de su tradicional Té solidario. La iniciativa que pretende recaudar fondos para mantener en funcionamiento su hogar transitorio "Un lugar de esperanzas". En este espacio brindan asistencia gratuita las 24 horas a mujeres, niños y grupos familiares que atraviesan situaciones de violencia de género.

El Té solidario se realizará el 30 de octubre a las 17.30 en el Salón Niza, ubicado sobre ruta 66 (Autopista San Salvador-Palpalá). Al igual que años anteriores, contará con la colaboración de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración de Servicios Gastronómicos N° 6 de El Carmen, quienes elaborarán y servirán las preparaciones dulces y saladas para el encuentro.

"Este es el cuarto año que organizamos el té. Lo hacemos con mucho esfuerzo, porque la asociación no recibe ningún tipo de subvención estatal y se sostiene únicamente con donaciones y trabajo voluntario", explicó Beatriz Autino, integrante de la asociación. "Con lo recaudado, realizamos arreglos y mejoras en la casa, compramos insumos y mantenemos el refugio en condiciones para recibir a las personas que llegan con angustia y necesitan contención", agregó.

Esta iniciativa es solidaria esperada por muchas familias y colaboradores, gracias al clima de comunidad que se genera entre los asistentes. También permite a los estudiantes de gastronomía realizar prácticas evaluadas dentro de su formación, que suma un componente educativo y social al encuentro.

La asociación Cuidando Infancias funciona desde hace más de 15 años y brinda acompañamiento integral a mujeres y familias que atraviesan situaciones de riesgo. A través del refugio, promueve también la inclusión laboral y el fortalecimiento personal de quienes buscan reconstruir su vida lejos de la violencia.

Quienes deseen colaborar o adquirir entradas para el té pueden comunicarse al 388 4870436 o contactarse a través de las redes sociales de la institución, en Facebook e Instagram como @CuidandoInfancias.