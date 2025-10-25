Este domingo 26 de octubre millones de argentinos acudirán a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025.

En estas elecciones legislativas se renovarán las bancas de 24 senadores y 127 diputados del Congreso nacional.

De cara a esta fecha, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición el padrón electoral para que la gente pueda consultar el lugar de votación y otros datos importantes a saber en los comicios de medio término.

Elecciones 2025: ¿dónde consultar el padrón electoral?

Con esta herramienta, los electores podrán corroborar dónde deberán votar el próximo 26 de octubre. Sólo deberán colocar su número de DNI, género, distrito y código de validación en el siguiente cuadro:

Esto permitirá que cada ciudadano pueda conocer el nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden donde deberá sufragar.

¿Qué pasa si no aparezco en el padrón electoral 2025?

Si una persona observa que no aparece en el padrón o encuentra errores en sus datos personales (nombre, apellido, domicilio, género o distrito), deberá iniciar un reclamo.

Según la Cámara Nacional Electoral, los ciudadanos cuentan con un plazo de 9 días posteriores a la publicación del padrón definitivo para presentar reclamos. Estos se limitan a la corrección de erratas u omisiones, ya que el cierre para registrar cambios en el DNI o actualizaciones personales venció el 19 de abril de 2025.

Por lo tanto, podrán ejercer su derecho los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, y los naturalizados a partir de los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante.

También podrán votar las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto previamente.

Uno por uno, los cargos que se renuevan en el Congreso

Todas las provincias elegirán nuevos diputados, aunque solo algunos distritos elegirán senadores (Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires):