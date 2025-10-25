Piden ayuda para localizar a cuatro hombres extraviados en distintas localidades

La Policía de la Provincia de Jujuy emitió un comunicado este viernes en el que informa sobre la intensa búsqueda de cuatro hombres, desaparecidos en un lapso de cinco días en distintas localidades de la provincia. Las autoridades solicitaron a la comunidad colaboración y máxima difusión de sus datos y fotografías para poder dar con su paradero.

Los cuatro casos, hasta el momento, no han sido relacionados entre sí por la fuerza policial, pero la simultaneidad de las desapariciones ha encendido las alertas. Estas son las identidades de las personas buscadas:

Rufino Esteban Choque (56 años): Es el que lleva más tiempo desaparecido. Residente de San Pedro de Jujuy, no ha sido visto desde el 19 de octubre .

Martín Félix Cuello (63 años) y Héctor Hugo Zambrano (48 años): Ambos comparten la misma ciudad de residencia, San Salvador de Jujuy, y la misma fecha de desaparición, el 20 de octubre . Faltan en sus hogares desde ese día.

Roque Fernando Balbino (42 años): Oriundo de Libertador General San Martín, fue visto por última vez el 23 de octubre.

Ante la gravedad de la situación, las fuerzas de seguridad trabajan en las investigaciones correspondientes para cada caso. Sin embargo, hacen hincapié en el rol fundamental de la comunidad. Cualquier persona que tenga información, por mínima que sea, sobre el paradero de Martín Félix Cuello, Roque Fernando Balbino, Héctor Hugo Zambrano o Rufino Esteban Choque, debe comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o al número de emergencias 911.

La difusión de sus rostros y datos en redes sociales y medios de comunicación se considera vital para ampliar el radio de búsqueda y lograr un rápido reencuentro con sus familias.