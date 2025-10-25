Gonzalo y Paz necesitan ayuda de la comunidad

Gonzalo tiene una hemiparesia doble y escoliosis, y Paz Rosario tiene retraso madurativo, microcefalia y neurofibromatosis. Ambos niños son hermanitos, son de la localidad de San Pedro, y deben ser tratados con urgencia en el hospital "Garrahan", por ello la madre solicita la colaboración de la comunidad.

En dialogó con El Tribuno de Jujuy, Micaela Contreras, contó la historia de cada uno de sus hijos. Gonzalo nació con una parálisis cerebral, una hemiparesia doble, es decir, una parálisis de los dos lados del cuerpo y a raíz de ello, se le produjo una escoliosis. En este momento, la desviación esta muy comprometida. Él debe acudir al hospital "Garrahan" en Buenos Aires, para someterse a una cirugía en la columna, que le permitirá caminar y mejorar su calidad de vida.

En tanto Paz, nació con un retraso intrauterino, a las 33 semanas de gestación. "Dejó de crecer dentro de mi vientre y a raíz de eso se le produjo una microcefalia", explicó Contreras. A los tres meses de vida, le dio ictericia, fue entonces cuando quedó internada en la sala Fucsia del hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana".

Al tiempo, los padres notaron que la niña no crecía, mediante un estudio neurológico y genético les confirmaron el diagnostico de Paz: retraso madurativo, microcefalia y neurofibromatosis. Condiciones que afectan su desarrollo y crecimiento.

Tras varias internaciones y estudios, los especialistas determinaron que necesita tratamiento urgente en el hospital "Garrahan". Debe ser evaluada allí por pediatras, neurólogos, oncólogos, endocrinólogos y dermatólogos, además de someterse a nuevos estudios neurológicos, resonancias y evaluación para tratamiento hormonal.

En junio, la madre ya había solicitado la ayuda de la comunidad, pero solo recibió la colaboración con los pasajes. Por ello, Contreras continúa luchando día a día para poder solventar los gastos por la salud de sus pequeños hijos, y poder llegar a completar el monto para la estadía y gastos de mantenimiento en la ciudad de Buenos Aires.

Cómo ayudar

La madre y familiares de Paz y Gonzalo, ya organizaron bingos, rifas y ventas de comida, pero lo recaudado no cubre todos los costos proyectados, por eso ahora solicitan ayuda solidaria para poder viajar en noviembre, ya cuentan con los estudios médicos y derivaciones necesarias para ser aceptados en la institución. Para ayudar a los hermanitos, pueden contactarse con su mamá Micaela Soledad Contreras, al 3883506331, o bien realizar una colaboración por transferencia al alias paz25nx.