Un hombre perdió la vida al ser embestido por un auto

Un fatal accidente vial que terminó con la vida de un peatón se produjo ayer en la ruta 42 en la localidad de San Vicente. La víctima, un adulto mayor de 73 años, fue embestida por un vehículo cuyo conductor optó por darse a la fuga, sin prestar auxilio.

Según los datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 cuando la víctima circulaba por el costado de la ruta. El impacto fue de tal magnitud que el hombre perdió la vida en el acto.

Sin embargo, el rápido accionar de las fuerzas policiales impidió que el responsable escapara. Minutos después del siniestro, y gracias a los datos proporcionados por testigos, un patrullero logró interceptar al vehículo en el ingreso a la localidad de Monterrico, a la altura de la estación de servicio YPF.

En el automóvil viajaban tres personas: el conductor, de 34 años y dos mujeres. La pesquisa no tardó en revelar un dato alarmante, el chofer habría manejado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El individuo fue detenido de forma inmediata y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades continúan con las pericias e investigaciones para determinar con exactitud las causas y responsabilidades del trágico suceso.