Elecciones 2025: restricciones de tránsito en el centro para este domingo

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, se ha dispuesto una serie de restricciones viales que regirán para este domingo 26 de octubre. La medida busca garantizar la seguridad y accesibilidad a los establecimientos escolares que funcionarán como centros de votación.

Los cortes totales se producirán desde las 6 en:

Ramírez de Velasco y Belgrano

San Martín y Senador Pérez

Independencia y Ramírez de Velasco

En tanto el corte será parcial con ingreso de vehículos en:

Patricias Argentinas y San Martín

Senador Pérez y Belgrano

Por estas calles se realizará el ingreso de las camionetas y remises con los telegramas.

Para quienes deban transitar por la zona, se solicita extremar las precauciones, respetar la señalización temporaria y prestar atención a las indicaciones del personal de control de tránsito. El objetivo primordial es asegurar una jornada electoral ordenada y segura para todos los vecinos.

Se espera que el normal funcionamiento del tránsito se restablezca en su totalidad durante la noche del domingo, una vez finalizado el escrutinio y desmontada la logística electoral.