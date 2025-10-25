°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Crimen de Nicolás Canaviri
alto comedero
Dirección General de Narcotráfico
Barrio San Francisco de Álava
Dirección Provincial de Registro Civil
Dólar Hoy
Sector Tabacalero
Ministerio de Educación
Secretaría de Energía de Jujuy
Renatre
Crimen de Nicolás Canaviri
alto comedero
Dirección General de Narcotráfico
Barrio San Francisco de Álava
Dirección Provincial de Registro Civil
Dólar Hoy
Sector Tabacalero
Ministerio de Educación
Secretaría de Energía de Jujuy
Renatre

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Renatre

Hubo capacitación a obreros rurales y productores de tabaco

La misma versó sobre el uso responsable de fitosanitarios.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:40
GRAN INTERÉS | PARTE DE LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN.

Con una gran convocatoria de productores y trabajadores rurales de la zona tabacalera, se llevo a cabo con éxito una jornada de capacitación sobre "Buenas Prácticas Agrícolas en el uso responsable de fitosanitarios", organizado por la Delegación Jujuy del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

La capacitación se realizó en la Cooperativa de Tabacaleros en Perico, donde el Renatre junto a Casafe, Campo Limpio, Latitud Sur y los acopios de tabaco, trataron sobre las buenas prácticas laborales en la aplicación de fitosanitarios, gestión y disposición de envases, y la prevención de riesgos de trabajos en la aplicación, entre otros temas, con el objetivo de cuidar la salud de los operarios, sus familias y toda la comunidad rural.

"Se alcanzaron con éxito los objetivos planteados", aseguró el titular del Renatre en Jujuy, Jorge Rois. "Los asistentes se mostraron interesados, participativos y no se quedaron con dudas, lo que fue muy gratificante, ya que la organización de estas capacitaciones apuntan especialmente a que la información llegue y tenga un impacto realmente positivo en la vida del aplicador", destacó.

Por último Rois indicó: "Capacitar en buenas prácticas agrícolas es el camino para profesionalizar al trabajador y cuidar a la familia rural, hacia allí dirigimos los esfuerzos del Renatre. Gracias al trabajo coordinado con Casafe, Latitud Sur, Campo Limpio y los acopios de tabacos, logramos brindar este tipo de cursos de excelencia técnica, que redundan en beneficio de todo el sector".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD