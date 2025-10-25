°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Ministerio de Educación

Licitaron obras para escuela de San Pedro y Maimará

Varias empresas presentaron sus ofertas de ejecución.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:37
APERTURA DE OFERTAS | EL ACTO SE REALIZÓ EN LA SEDE DEL COMPLEJO MINISTERIAL DEL BARRIO MALVINAS ARGENTINAS.

En el Ministerio de Educación se llevó adelante en los últimos días dos actos de apertura de ofertas correspondientes a licitaciones privadas destinadas a la refacción integral de instituciones educativas de la provincia.

Una de las licitaciones es para la refacción integral de la Escuela N° 95 "Almirante Guillermo Brown" y del Jardín de Infantes N° 49, de la ciudad de San Pedro. Para estas obras, presentaron sus ofertas las empresas Bloke SRL, Romano Construcciones, Edinor SA y Tecnoserv.

Posteriormente, en la sede del Complejo Ministerial del barrio Malvinas Argentinas tuvo lugar la licitación privada correspondiente a la refacción integral de la Escuela 13 "Dr. Ernesto Eduardo Padilla" y del Jardín de Infantes 36, de la localidad de Maimará, departamento Tilcara. En este proceso participaron las firmas Sidera SRL, Andina C&C SAS y Geco Constructora.

Ambos actos fueron encabezados por el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia, junto a la secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado, y el coordinador del Componente Bcie-SIE, Sebastián Farfán. También participaron representantes de las empresas oferentes, miembros de Asesoría Legal de Fiscalía de Estado y el equipo técnico de la UCP Promace.

Con estas acciones, el Promace (Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa) continúa fortaleciendo la infraestructura educativa de la provincia, garantizando mejores condiciones edilicias para la enseñanza y el aprendizaje en todas las regiones de Jujuy.

 

