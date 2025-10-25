°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
El Tribuno por los barrios
Microcentro capitalino
Crimen de Nicolás Canaviri
alto comedero
Dirección General de Narcotráfico
Barrio San Francisco de Álava
Dirección Provincial de Registro Civil
Dólar Hoy
Sector Tabacalero
El Carmen
El Tribuno por los barrios
Microcentro capitalino
Crimen de Nicolás Canaviri
alto comedero
Dirección General de Narcotráfico
Barrio San Francisco de Álava
Dirección Provincial de Registro Civil
Dólar Hoy
Sector Tabacalero

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Sector tabacalero

Se anticipó beneficio para productores

Del Subcomponente de Compensación de Gasto en Carburantes.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:33

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, anunció un nuevo beneficio para los productores tabacaleros de la provincia, consistente en el pago de $100.000 por cada hectárea plantada, tomando como base la superficie declarada en la campaña 2024/2025.

"Sabemos que este es un momento de gran esfuerzo para el sector, con un incremento importante en los costos de producción y una fuerte caída en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Por eso decidimos anticipar una parte de los fondos, para que el dinero llegue en el momento que más se necesita, que es la etapa de cosecha", señaló Abud.

El pago se enmarca dentro del Subcomponente "Pago y/o Compensación del Gasto en Carburantes necesarios para el Estufado del Tabaco Virginia Jujeño", y se ejecutará a partir de este jueves 23 de octubre, con acreditaciones directas a los productores.

Si bien aún se aguarda la resolución nacional del Programa por parte de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Producción de Jujuy decidió adelantar una primera etapa con recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET).

"Este adelanto se suma a los pagos ya realizados en septiembre por el Subcomponente de Financiamiento para la etapa de Plantación. Estamos volcando la mayor parte del 20% del FET directamente al productor, asegurando que cada peso llegue al campo y se traduzca en producción", remarcó el ministro.

La medida se tomó considerando la situación del sector, caracterizada por el aumento de los costos de producción y la caída de la recaudación del Fondo, afectada por la baja en el consumo nacional.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD