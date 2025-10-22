Representa a Jujuy en las Olimpiadas Ñandú

Máximo Augusto López, un alumno de 12 años de la Escuela Nº 223 "Arzobispo José Mendizábal" de Jujuy, será uno de los representantes de la provincia en la instancia nacional de la 34º Olimpiadas Matemática Ñandú Argentina, que preveía iniciarse ayer en la ciudad de La Falda, Córdoba, y extenderse hasta este viernes.

Ubaldo López, el papá del niño, relató que su trayectoria escolar fue muy buena debido a que tuvo un interés temprano por la lectura, ya que comenzó a leer a los dos años y medio, se destacó no solo por la escritura sino por una notable facilidad para abordar problemas matemáticos complejos.

De hecho, recorrió con éxito las distintas etapas del certamen, la escolar el 10 de abril, la intercolegial el 8 de mayo, la zonal el 26 de junio y la regional el 28 de agosto, y ahora accederá a la instancia nacional. En cada instancia se distinguió por la resolución de situaciones problemáticas mediante sistemas de ecuaciones, aplicando el método de sustitución.

Según su maestra, Carolina Ávila, el niño desarrolló un estilo claro y metódico, no solo obtiene la solución, sino que detalla cada paso del procedimiento para que quien revise sus ejercicios comprenda con facilidad el desarrollo de la resolución. Sostuvo que esa claridad de exposición y rigor en el proceso son cualidades que valoran los evaluadores del certamen.

Además de su desempeño en Ñandú, Máximo obtuvo el primer puesto en el Torneo "Geometría e Imaginación", realizado el 4 de junio. En esa competencia se planteó una misma situación de geometría para alumnos de quinto, sexto y séptimo grado y, pese a competir con estudiantes de mayor nivel, se impuso también.

En La Falda, Córdoba, Máximo está acompañado por otros chicos también representantes de Jujuy, Alejandro Rubén Rivarola, del Colegio Cristiano Evangélico Che-il; Santino Tiziano Coria Girón, del Colegio Nuevo Horizonte Nº 1, y Zoe Ingrid Vale Méndez, de la Escuela 461 Bicentenario de la Patria.

Las Olimpiadas Ñandú comienzan con una instancia escolar donde los chicos resuelven tres situaciones problemáticas acordes a su nivel; avanzan quienes presentan completas y correctas, al menos dos de las tres. Las correcciones se realizan en la provincia, salvo la regional que envían a Buenos Aires para ser evaluada por profesionales especializados, y si la superan los estudiantes acceden a la instancia nacional.