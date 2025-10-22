Rejerarquizan a empleados de la Administración Pública Provincial

Mediante Decreto Acuerdo Nº 3.903, el Gobierno de la Provincia dispuso que el personal que revista en planta permanente comprendido en el Escalafón General, régimen de la Ley Nº 3.161 de la Administración Pública Provincial, será promovido por única vez con carácter de rejerarquización escalafonaria.

La referida rejerarquización se efectivizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

-Los agentes que fueron recategorizados por los Decretos Acuerdo Nº 5.351-HF-2022 y Nº 4.297-HF-2021, serán promovidos dos categorías.

-Los agentes que fueron recategorizados por el Decreto Acuerdo Nº 3.555-S-2021, también serán promovidos dos categorías.

-Los agentes que ingresaron a la Planta Permanente por aplicación del Decreto Acuerdo Nº 9316-G-2019, serán promovidos dos categorías.

-Los agentes que ingresaron a la Planta Permanente por aplicación del Decreto Nº 3510-G-2021, serán promovidos a la categoría inmediata superior.

Por otra parte, se establece que los períodos correspondientes a licencia sin goce de haberes por desempeño en cargos de mayor jerarquía en el ámbito de los tres Poderes del Estado o en jurisdicción nacional o municipal, así como los períodos bajo régimen de retiro voluntario, se computarán a los fines dispuestos en el presente decreto.

Asimismo, deja en claro que estas disposiciones no alcanzan al personal contratado, ni al reemplazante ni al interino. Las disposiciones consignadas serán de aplicación a partir del 1 de octubre de 2025, según se informó desde Casa de Gobierno.