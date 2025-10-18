“Waway Wasy”, un espacio para reflexionar y compartir

Una jornada de mutuo aprendizaje vivieron los niños en el jardín popular "Waway Wasy", donde compartieron momentos de calidad junto a una merienda que predispuso a la conversación amena.

Este espacio, que es una de las ramas de la biblioteca "Niños Pájaros", fue escenario ideal para que la calidez y el valor de la identidad sean ejes en un encuentro de profunda reflexión en los pequeños. Así, a través de educadores comunitarios se realizó la "Merienda y charla del nombre propio", actividad que expuso a la palabra como herramienta del proceso educativo con la participación de estudiantes con diferentes edades.

ELABORANDO CASERITOS | RECETA REALIZADA ENTRE RISAS Y TRABAJO EN EQUIPO.

En "Waway Wasi", una voz quechua que significa "Casa del Niño", se generó una conversatorio que giró en torno a la importancia del nombre propio y sobre cómo éste marca la identidad de cada persona, al tiempo que se compartía una merienda solidaria donde participar en fraternidad fue una linda vivencia ya que se aprecia el lenguaje y el afecto como pilares para la formación de niños y adolescentes plenos, respetados y con derechos a un mundo mejor. La propuesta se materializó en el marco de los 25 años de la biblioteca "Niños Pájaros", sede madre ubicada en Pampa Blanca esquina La Almona Sector B5 que celebró un cuarto de siglo el 14 de octubre, por lo que ofrece distintas actividades para concretar durante el mes. Para festejarlo con todo; habrá creación de murales, recitales y música en vivo, fiesta infantil, fogata comunitaria, torneo de ajedrez, talleres de comunicación popular y de galletitas y caseritos, junto a más actividades para seguir celebrando la permanencia y la organización barrial ya que son 25 años de trabajo por las nuevas generaciones, sembrando amor y cosechando dignidad.