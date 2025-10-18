Un regalo para Mamá cuesta $72.000 pesos

Al celebrarse mañana el Día de la Madre, -una de las fechas más significativas para las familias argentinas-, el microcentro de la capital provincial se vio colmado de personas en busca del regalo ideal para homenajear a mamá. El reconocimiento a la fortaleza de miles de mujeres que maternan se traduce también en un importante movimiento comercial.

Un relevamiento realizado por nuestro matutino en locales de San Salvador de Jujuy mostró una amplia variedad de opciones, con precios que se ajustan a distintos presupuestos. Según lo registrado, el gasto promedio en un obsequio ronda los $72.000, aunque el monto final depende del producto.

En una reconocida chocolatería de la peatonal Belgrano, los bombones parten desde los $20.000. También se ofrecen arreglos más elaborados que incluyen tazas o vasos térmicos, con precios que oscilan entre los $34.000 y los $69.000. Para quienes buscan algo más completo, hay combos que incluyen billeteras o carteras, que pueden alcanzar hasta los $140.000. Los comerciantes indicaron que el domingo atenderán de corrido por las compras de último momento.

Precios elevados

En cuanto al calzado, los precios son considerablemente más altos. Las sandalias comienzan en los $74.000 y pueden superar los $150.000. Los estiletos, en distintos colores, se encuentran desde los $65.000, mientras que las zapatillas deportivas arrancan en los $78.000.

En ropa deportiva, una remera puede costar desde $56.000 y las calzas llegan hasta los $150.000. En el rubro vestimenta femenina, una tienda nacional ofrece prendas de temporada desde los $20.000 hasta los $100.000, destacándose por su variedad, calidad y precios accesibles dentro del contexto inflacionario actual.

Alternativa económica

CHOCOLATERÍA | COMBOS PERFECTOS ENTRE PELUCHES Y BOMBONES.

Una opción más amigable con el bolsillo familiar se encuentra en los emprendimientos locales. En la galería de muestras de la Biblioteca Popular, varios emprendedores exhiben productos únicos y artesanales que combinan creatividad, utilidad y precios accesibles.

Emmanuel Creaciones ofrece artículos decorativos para el hogar, como cuadros, cajas de té y diseños minimalistas, con precios que van desde los $5.000 hasta los $35.000.

Por su parte, Leanely se especializa en marroquinería artesanal. Entre sus productos se encuentran carteras, sets materos, llaveros, porta camperas, bandoleras, bolsos y mochilas, con precios que oscilan entre los $5.000 y los $70.000.

Finalmente, el emprendimiento Siempre de Mi Mano propone opciones originales como aromatizantes frutales, productos tejidos a crochet, adornos con madera y cuerda, espejos decorativos y porta macetas. Los precios varían entre los $9.000 y los $79.000.

Con una amplia gama de precios y propuestas, desde chocolates artesanales hasta productos hechos a mano por emprendedores jujeños, las opciones para agasajar a las madres este domingo son tan variadas como significativas. Por supuesto, lo principal es elegir un obsequio con el corazón.