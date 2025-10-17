Sadir y Provincias Unidas llevaron el mensaje federal

Carlos Sadir junto a los gobernadores que integran Provincias Unidas desembarcaron el miércoles en la ciudad de Buenos Aires para reafirmar su mensaje federal y apoyar a los candidatos de Ciudadanos Unidos.

El Ejecutivo provincial con los mandatarios que integran el frente opositor Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Martin Llaryora (Córdoba), junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti (candidato a diputado nacional), planteó la necesidad de generar un modelo que privilegie la producción y el trabajo.

A la vez brindaron su apoyo a los candidatos de la fuerza Ciudadanos Unidos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Martín Lousteau, Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, quienes fueron los primeros oradores del encuentro.

"Nuestras provincias tienen muchos recursos, y Jujuy en particular tiene una gran tradición minera. Venimos trabajando fuerte para desarrollar la minería, que significa trabajo y medios de vida para nuestra comunidad", apuntó el jujeño.

Luego, los mandatarios provinciales participaron de un panel marcado por un fuerte mensaje político de cara a las elecciones nacionales.

Federalismo, producción, diálogo y generación de empleo fueron las consignas de los dirigentes, con fuertes críticas a la grieta que protagonizan el kirchnerismo y el actual gobierno de Javier Milei.

Con la participación de dirigentes de todo el país, Provincias Unidas ratificó su vocación de construir una alternativa electoral que exprese los intereses del interior frente al centralismo porteño y la polarización nacional.

En sus intervenciones, los referentes provinciales coincidieron en la necesidad de un nuevo equilibrio en la distribución de los recursos nacionales, reclamando un esquema que promueva la producción, la industria y el desarrollo equitativo de todas las regiones.

Asimismo, coincidieron en que el hecho de mostrarse de manera conjunta en este encuentro realizado en la Capital, constituye un mensaje de unidad ante la sociedad.

El acto llevado a cabo en Buenos Aires dejó en claro que la estrategia común de los gobernadores apunta a seguir trabajando en este armado más allá de las próximas elecciones.