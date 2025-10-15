Rifa del Colegio Nº 2

El Colegio Nº 2 "Armada Argentina" del barrio Gorriti invitó a colaborar con la rifa "Día de la Madre" organizada por el Área Filosofía y Ética con el fin de recaudar fondos destinados a solventar la compra de telas para el forrado de sillas que se usarán en el acto de colación 2025 y otros eventos venideros.

Tiene un costo de $500 y se sortearán una cartera, una planchita para el cabello, un reloj pulsera, un voucher para accesorios femeninos, un set de perfumes, una planta de interior y una agenda 2026, una botella de agua deportiva y una torta helada.

Los números se pueden adquirir en el establecimiento con los docentes del área de Filosofía y Ética en las dependencias educativas de Lisandro de la Torre 350, en horario escolar, hasta las 10 de mañana. El sorteo está previsto para mañana a las 18.15.

Invitaron a sumarse a los exalumnos y comunidad en general.