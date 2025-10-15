°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Colegio Nº 2 "Armada Argentina"

Rifa del Colegio Nº 2

Lo recaudado será para ornamentar las sillas en el acto de colación.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 23:06

El Colegio Nº 2 "Armada Argentina" del barrio Gorriti invitó a colaborar con la rifa "Día de la Madre" organizada por el Área Filosofía y Ética con el fin de recaudar fondos destinados a solventar la compra de telas para el forrado de sillas que se usarán en el acto de colación 2025 y otros eventos venideros.

Tiene un costo de $500 y se sortearán una cartera, una planchita para el cabello, un reloj pulsera, un voucher para accesorios femeninos, un set de perfumes, una planta de interior y una agenda 2026, una botella de agua deportiva y una torta helada.

Los números se pueden adquirir en el establecimiento con los docentes del área de Filosofía y Ética en las dependencias educativas de Lisandro de la Torre 350, en horario escolar, hasta las 10 de mañana. El sorteo está previsto para mañana a las 18.15.

Invitaron a sumarse a los exalumnos y comunidad en general.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD