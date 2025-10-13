Aniversario 35º de huertanas

Octubre trajo la alegría extra del reencuentro y el festejo del 35º aniversario de la Promoción 1990 del Colegio "Nuestra Señora del Huerto". Concebida desde hace meses por un entusiasta grupo organizador la jornada del sábado cristalizó todos los sueños en El Ceibal.

MUCHOS RECUERDOS | PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR EN EL PRESENTE

El baile, los juegos, los recordatorios fueron el condimento ideal para una celebración que dejó a todas felices, con muy buena energía y el espíritu renovado como sucedía en los tiempos estudiantiles.

AMISTAD | QUE EL PASO DEL TIEMPO PROFUNDIZA CON ENTUSIASMO.

La mesa compartida y la picardía del momento dejó abierta la puerta para nuevas reuniones.