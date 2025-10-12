Domingo con máxima de 26 grados

Luego del terrible calor de la jornada de ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que esta jornada de domingo será más agradable en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores.

Para hoy se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y para la tarde se espera un cielo algo nublado en donde la temperatura máxima podría llegar a ser de 26 grados centígrados sin probabilidades de lluvias.

En la zona de Perico y alrededores se espera una temperatura máxima de 19 grados también sin probabilidades de lluvias.

En San Pedro la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 32 grados centígrados con cielo despejado, son probabilidades de lluvias y lloviznas.

En Humahuaca amanece con 7 grados de temperatura y se anticipa para hoy cielo algo nublado con una temperatura máxima de 16 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo mayormente nublado con una temperatura que podría llegar a los 24 grados centígrados.