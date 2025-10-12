Jujuy cerró un "finde" largo con más del 70% de ocupación turística

El último fin de semana largo dejó resultados altamente positivos para el turismo jujeño, con una ocupación provincial promedio del 73,5% y un importante movimiento de visitantes en las principales regiones de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento del Ministerio de Cultura y Turismo, la Región Quebrada lideró el nivel de ocupación con un 83,2%, seguida por los Valles con 69,9%, las Yungas con 57,7% y la Puna con 44,9%.

Entre las localidades más destacadas se ubicaron Tilcara y Purmamarca, que superaron el 80% de ocupación, mientras que San Salvador de Jujuy registró un 72,6%, consolidándose como un centro urbano clave para el turismo provincial.

Los indicadores generales del fin de semana reflejan el fuerte dinamismo del sector: se contabilizaron 30.264 pernoctaciones, 15.587 turistas y un impacto económico estimado en $3.055.250.892 millones.