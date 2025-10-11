°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Mundial Sub 20
Siniestro Vial
Bandana
Día del Farmacéutico Argentino
Día del Farmacéutico
Día del Farmacéutico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Feria Internacional de Turismo del Paraguay
La opinión
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Día del Farmacéutico

La delegación jujeña participo de los 90 años de la Cofa

El evento abordó los últimos avances de la profesión.

Sabado, 11 de octubre de 2025 23:13

Con motivo de los 90 años de la Confederación Farmacéutica Argentina, una delegación jujeña participó del XXXI Congreso Farmacéutico Argentino, realizado del 9 al 11 de octubre en el Complejo Goldencenter de Buenos Aires, bajo el lema "90 años de evolución y resiliencia farmacéutica".

AGENDA CIENTÍFICA | DESTACADA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES JUJEÑOS.

El evento reunió a más de 40 referentes nacionales e internacionales y abordó los últimos avances de la profesión: biotecnología, formulaciones magistrales, medicina del bienestar, impresión 3D, inteligencia artificial, dermocosmética, radiofarmacia y enfermedades crónicas, entre otros temas.

DELEGACIÓN JUJEÑA | JUJUY PRESENTE EN EL 90º ANIVERSARIO DE LA COFA.

Martínez valoró la relevancia de la participación jujeña en este encuentro histórico: "Eventos como este nos permiten seguir creciendo como profesionales y fortaleciendo la identidad farmacéutica en todo el país. La farmacia argentina sigue evolucionando, con una mirada científica, humana y cercana a la comunidad".

Con esta conmemoración, el Colegio Farmacéutico de Jujuy reafirma su compromiso con la salud pública, la formación continua y la defensa de la profesión, celebrando el presente y proyectando el futuro de una actividad esencial para la sociedad.

 

