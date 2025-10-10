El peronismo jujeño se movilizó en Palpalá y apuesta a la unidad de cara a las elecciones

En un clima de fervor político y con la mira puesta en los comicios del domingo 26, referentes del peronismo jujeño, junto los candidatos a diputados nacionales participaron de un encuentro con dirigentes y militantes este último jueves en la ciudad de Palpalá. El acto, que contó con una numerosa asistencia, sirvió para reafirmar el apoyo al Frente Primero Jujuy Avanza y para lanzar el mensaje final de campaña.

Ante los presentes, Pascuttini agradeció el "cariño" y la "emoción" de los militantes y enfatizó la unidad como valor central de su propuesta. "Todo Jujuy está unido, queremos eso. No queremos odio, no queremos rencor, no queremos descalificaciones", declaró el candidato, quien apuntó sus críticas a la confrontación.

En su discurso, hizo un llamado directo al voto, pidiendo el apoyo a la lista 501 para poder "llegar y vencer el 26 de octubre". Pascuttini definió la contienda electoral como una "lucha colectiva" para defender a la provincia. "Nosotros estamos dispuestos a defender Jujuy, la vida y que nadie nos robe la alegría de vivir y mucho menos los sueños de nuestros hijos", afirmó.

La lucha, según remarcó, debe darse "para defender lo nuestro, lo que nos corresponde que son nuestros derechos y sobre todo el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes".

El respaldo del peronismo local

Desde la misma coalición, Verónica Valente, candidata a diputada nacional en segundo término, destacó la importancia del acto y el dinamismo del peronismo en la región. "Cada día se suma más militancia y eso demuestra que el peronismo se mueve en cada localidad", señaló.

Valente aseguró que el acompañamiento de los militantes hace sentir que "el triunfo está cerca", y argumentó: "Cada compañero, cada compañera nos dice que Pedro Pascuttini es el mejor hombre para encabezar esta lista".

Con este cierre de campaña en Palpalá, el Frente Primero Jujuy Avanza busca consolidar su presencia en la provincia de cara a las decisivas elecciones legislativas del 26 de octubre.