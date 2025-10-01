°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Paseo de la Fama
alto comedero
Pedro Pascuttini
San Pedro
Pequeño J
Juegos Evita
Jujeños por la Inclusión
Juegos Evita

Jujuy celebra sus primeras medallas en natación adaptada

 Los nadadores adaptados de la provincia subieron al podio en Mar del Plata, logrando las primeras alegrías de la delegación en los Juegos Evita.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 16:25

El equipo de natación adaptada demostró un gran nivel, adjudicándose preseas en diferentes categorías de las pruebas de la disciplina. Este logro marca un inicio emocionante para Jujuy en el certamen, destacando la fortaleza y el talento de sus deportistas con discapacidad.

Amaya Simon, oro en 25m. mariposa cat. S6; Rodrigo Aban, oro en 25 m. mariposa cat. S 21, y plata en 25m. espalda cat. S21, e Ignacio Quispe con bronce en 25m. espalda cat. S16, fueron los atletas jujeños que subieron al podio.

Los triunfos no solo representan metales colgados al cuello de los atletas, sino que también son un poderoso símbolo del esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación que caracteriza a la delegación. Con estas primeras medallas, Jujuy pone su nombre en el tablero de los Juegos Evita y sienta un precedente optimista para las jornadas de competencia que restan en Mar del Plata.

