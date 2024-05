Aniversario de Aprem en medio de la incertidumbre

La Asociación para la Rehabilitación Motora (Aprem) cumplió 27 años de viva presencia en la comunidad y de un tesonero trabajo sostenido en el tiempo, brindando rehabilitación y contención a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad motora o multidiscapacidades, además de la inclusión educativa y talleres. Este aniversario transcurrió entre luces y sombras. Luces llenas de esperanza nacidas del corazón de los alumnos quienes aguardan que los adultos solucionen problemas que los afectan emocionalmente y sombras por la orden de desalojo ya confirmada, que los obliga a abandonar este 5 de junio el lugar donde funcionan desde hace más de un cuarto de siglo, sin que hasta el momento se dé cumplimiento a lo solicitado por parte de la Justicia de que autoridades provinciales y municipales gestionen un espacio físico para que la comunidad de Aprem no quede en la calle.

Es por ello que en la fría mañana, los padres junto a sus hijos, acompañados por los docentes, portando carteles con mensajes alusivos al nuevo aniversario y también a la situación del desalojo marcharon hasta el edificio del Centro Judicial San Pedro, donde cantaron el feliz cumpleaños.

SOPLANDO LA VELITA | DESEANDO QUE SE CUMPLA EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA.

"Hoy es un día especial para la familia de Aprem, este es un año diferente. Con mucha tristeza estamos festejando nuestros 27 años. No hablamos de números sino de trayectoria, de historias de vida de alumnos. Ellos vienen desde muy chiquitos, algunos desde los dos años y hoy estamos a días de un desalojo. Por eso marchamos todos a Tribunales para hacernos oír, para que nos escuchen porque nosotros tenemos derecho a una educación inclusiva, tenemos derecho a una casa propia, no estar yendo de alquiler en alquiler. Venimos luchando por la casa propia desde hace 27 años. La fecha del desalojo es el 5 de junio y hasta ahora no hay solución. Las autoridades se comprometieron a buscar un lugar adaptado para nuestros niños, con rampas, con baños adecuados y aún no tenemos respuesta. Nuestros alumnos vienen de distintas localidades de la región, Carahunco, Arroyo Colorado, Rodeíto, entre otras. Ellos no tienen recursos, hacen un sacrificio para asistir a clase", dijo la directora de Aprem, Lorena Ladrú.

"En nuestros alumnos hay una gran tristeza porque el juez y la doctora sentenciaron contra personas con discapacidad. No es un día para festejar pero hoy, como siempre, estamos de pie, firmes, peleando por nuestros derechos y nuestra casa propia. Sus caritas muestran todo lo que están viviendo, están jugando con sus emociones. Es un año diferente, no lo festejamos como siempre lo hicimos. Nuestra casa que está en la Guido Spano 153 del barrio 23 de Agosto fue nuestro lugar por 27 años y hoy nos están dejando en la calle", prosiguió.

En otro tramo, la directora explicó que hace un mes atrás fue convocada a una reunión donde estuvieron autoridades municipales y del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes se comprometieron a buscar un lugar para reubicarlos. "Nosotros pedimos un terreno para empezar a construir. Nos sentimos capaces de construir nuestra casa propia. Ya estamos a dos semanas y no tenemos ninguna noticia. Nadie se acercó, nadie llamó. Nos sentimos discriminados porque a muchas personas e instituciones se les dio un terreno, otros fueron y los ocuparon. Nosotros con 27 años no podemos acceder a un terreno", expresó Ladrú al tiempo de indicar que en dicha reunión se hizo una propuesta para que los alumnos de Aprem sean derivados a otras instituciones. En ese sentido dijo que los padres se unieron para no permitir que sus hijos "sean separados porque consideran no son un número, son personas, con sentimientos, con sentido de pertenencia, aquí crecieron con la contención que tanto necesitaban y necesitan y quieren a sus profesores que los ayudaron a evolucionar. Ellos sienten que forman parte de una familia donde encuentran paz".

Al regresar del juzgado, en la institución se realizó un sencillo acto con la presencia de docentes, alumnos y padres. El mismo se inició con la presentación de la Bandera de Ceremonia portada por el alumno Facundo Moreno y escoltada por Rocío Reyes y Emilia Gallardo. Luego la familia de Aprem compartió un rico locro, los chicos participaron de un karaoke y el broche final fue, como en todo cumpleaños, la presentación de la torta, el feliz cumpleaños que fue cantado con gran sentimiento tras lo cual todos soplaron la velita por este nuevo año de fecunda siembra.

Campaña contra el dengue

PREVENCIÓN | DESCACHARRADO EN BARRIOS SAMPEDREÑOS.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, con personal de la Dirección de Defensa Civil, continúa llevando adelante la campaña de lucha contra el dengue en los diferentes barrios de la ciudad y recomienda a la comunidad no cesar en las tareas de prevención. Uno de los principales trabajos tiene que ver con la visita a los domicilios, el control focal y las medidas de prevención para evitar la acumulación de agua y la reproducción del mosquito que transmite el dengue. En este sentido personal de Defensa Civil recorrió los barrios Presidente Perón, Sarmiento, Snopek, Belgrano, Primavera, San Francisco, Santa Ana, Albornoz, entre otros.

Ya se realizaron visitas preventivas en Paterson y Bajo Moralito y se anticipan trabajos en Néstor Kirchner, 4 de Diciembre y Soledad. En cuanto al descacharrado, el titular de Defensa Civil, Sergio Ramírez, recordó que se están realizando tres veces por semana. El martes pasó el camión por los barrios 48 Viviendas, Santa Cecilia, 1 de Agosto, Presidente Perón y Snopek; ayer el descacharrado llegó a Sarmiento, Belgrano Primavera, Paterson y Bajo Moralito. Mañana el camión recogerá los cacharros en Néstor Kirchner, Soledad, 4 de Diciembre, Tupac y Eva Perón, por lo que se pidió a los vecinos sacar sus cacharros.

En lo que va de 2024 es la cuarta vez que el camión de descacharrado visita todos los barrios de la ciudad; además del trabajo esencial del personal de APS de toda la región que diariamente visita los barrios para llevar el mensaje de prevención y asistencia. Esto va de la mano con los talleres sobre prevención contra el dengue que se dictan en escuelas de nivel primario y secundario de toda la ciudad.