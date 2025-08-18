Palpalá vibró en la primera jornada de los Sábados Estudiantiles

La ciudad de Palpalá se vistió de fiesta para dar inicio a los esperados "Sábados Estudiantiles", un evento que llena de alegría y tradición. Participaron 11 instituciones educativas.

En el marco de la edición número 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, estos encuentros son una oportunidad única para que los estudiantes desplieguen su creatividad, compañerismo y pasión por sus colegios. Ésta primera jornada, fue un rotundo éxito, con tribunas repletas de color y la presencia de las siguientes instituciones educativas: Escuela Técnica N°1 “General Savio”, Colegio Sagrado Corazón, Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio N°2 “Doctor Manuel Belgrano”, Bachillerato N°22 “Héroes de Malvinas”, Agrotécnica “El Brete”, Secu 5, Colegio Secundario de Artes 53, FASTA “San Alberto Magno”, Colegio Modelo Palpalá y Centro de Día Óscar López.

En este sentido, Franco Fábrego, parte del equipo organizador, destacó la magnitud del trabajo realizado: "La jornada comenzó puntual como lo requeríamos, excelente labor por parte de la UR8, de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y todo el municipio, para que los chicos disfruten de esta fiesta de los estudiantes y se lo ve reflejado en la cara de cada uno de ellos”. Además, resaltó el rol del ejecutivo en brindar oportunidades: "Como siempre seguimos trabajando, con los alumnos de la ciudad para que recauden fondos. Unos de los objetivos brindarles los espacios, la logística y que sepan que es un trabajo en conjunto".

Los protagonistas, los estudiantes, expresaron su alegría y compromiso. Thiago Armella, alumno que estuvo en el bufet, comentó: "Hoy iniciaron los sábados estudiantiles, estuvimos con tragos sin alcohol, recaudando fondos más que nada para la carroza, también para nosotros mismos, para mesas estudiantiles que se vienen ahora dentro de poco, para el siguiente sábado también".

A su turno, Nelly Quiroga, alumna del Secundario N° 53, compartió su emoción: "Estamos contentos, orgullosos por el amor al colegio, desde nuestra institución estamos recaudando para la despedida y para nuestras camperas, con el apoyo de todos, unidos por una misma causa que es el amor a nuestro colegio." Victoria Salto, también del mismo colegio, añadió: "Estamos viviendo esta jornada con mucha emoción. La verdad que nos preparamos mucho para esto, estamos con el tema de carroza también. Tratamos de este año ponerle más fuerza a los sábados estudiantiles y la verdad que nos quedó muy lindo, mejor que años anteriores, estoy muy orgullosa”.

Para finalizar, Vidia Balmaceda, profesora del Secundario N°5, subrayó la autonomía estudiantil: "Es un orgullo apoyar a los chicos. Me parece que el nexo de unión es la municipalidad, que une tanto a la comunidad estudiantil como a la comunidad entera, creo que convocar a la juventud y que comparta con los vecinos y se pueda utilizar este estadio Olímpico es maravilloso. Es una gran oportunidad para los chicos aprovechen el espacio que brinda la Municipalidad".