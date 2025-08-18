¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de ambiente
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro
Ministerio de ambiente
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro

DÓLAR OFICIAL

$1320.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2178.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Se busca a Elsa Guadalupe Bulacio

Es de la ciudad de San Pedro y falta en su hogar desde ayer.

Lunes, 18 de agosto de 2025 12:55

La ciudad de San Pedro se encuentra abocada a la búsqueda de Elsa Guadalupe Bulacio, una joven de 16 años que falta de su domicilio desde el dia de ayer.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ciudad de San Pedro se encuentra abocada a la búsqueda de Elsa Guadalupe Bulacio, una joven de 16 años que falta de su domicilio desde el dia de ayer.

Es de tez blanca, contextura robusta, cabello ondulado largo de color marrón claro. Tiene piercing en la nariz y en el lóbulo de la oreja.

Al momento de su desaparición vestía buzo gris con botones dorados a la altura de los hombros, pantalón azul de jeans (con botamangas anchas) y zapatillas negras.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o acercarse a la seccional de polic

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD