Se busca a Elsa Guadalupe Bulacio

La ciudad de San Pedro se encuentra abocada a la búsqueda de Elsa Guadalupe Bulacio, una joven de 16 años que falta de su domicilio desde el dia de ayer.

Es de tez blanca, contextura robusta, cabello ondulado largo de color marrón claro. Tiene piercing en la nariz y en el lóbulo de la oreja.

Al momento de su desaparición vestía buzo gris con botones dorados a la altura de los hombros, pantalón azul de jeans (con botamangas anchas) y zapatillas negras.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o acercarse a la seccional de polic