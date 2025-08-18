¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de ambiente
farándula
Condena a CFK
Selección argentina
San Pedro
Elecciones 2025
Cindac
inversiones
CASA DEL HORROR
Jorge Maestro
Nacionales

Caputo confirmó una inversión minera por US$ 13.300 millones

El proyecto se realizará en las provincias de San Juan y Catamarca. 

Lunes, 18 de agosto de 2025 13:00

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una inversión minera por US$ 13.300 millones en las provincias de San Juan y Catamarca.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una inversión minera por US$ 13.300 millones en las provincias de San Juan y Catamarca.

“Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.

Caputo indicó que “estos proyectos implican una inversión conjunta de US$13.300 millones”.

“Con esto, ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de USD33.600 millones”, completó el ministro.

