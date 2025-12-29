Animarse a viajar y perder el miedo a la experiencia que enseña

Viajar implica descubrir nuevos lugares, comprender que existen otras realidades y que lo enriquecedor se vive a través de la experiencia.

En cada historia de aquellos jujeños que se encuentran en la búsqueda de lo nuevo eligiendo salir de la tierra que los vio nacer, se muestra todo un desafío que decidieron escribir para crecer en todo el sentido de la palabra. Así es que a través de esta nueva perspectiva de vida, las anécdotas son diferentes para los jujeños que, predispuestos, decidieron compartir sus vivencias en relatos donde las emociones siempre cobran protagonismo. Con perfiles distintos y generaciones que los dividen, se juntan en la idea de salir de lo conocido para encontrarse en lugares desconocidos.

En lo primero que coinciden desde el momento inicial de alejarse de Jujuy, es en lanzarse a la travesía y mentalizarse en el aprendizaje integral como ser humano de una forma especial, lejos de la tierra del nacimiento para explorar aquella que será por adopción; sin dejar de encontrar la evolución en el oficio o la profesión deseados.

KHAMIS MUCHAIT | LA JUJEÑA SARA CASTRO DISTINGUIDA EN ARABIA SAUDITA.

Es un paso más que importante contemplar posibilidades y que el plan ofrezca el progreso en estudios, trabajo o misión de vida, forjados en otros territorios y contextos. Los caminos que ya trazaron miles de jujeños esparcidos en los cinco continentes, fueron verdaderas audacias que quedaron registradas en las páginas del diario, como recuerdos a través de los tiempos, siendo experiencias ricas que motivarán a las personas a que deseen aventurarse hacia un rumbo distinto.

A la hora de viajar a otro país, la conexión a través del idioma es importante porque involucra el entendimiento, esas ganas de perfeccionarse que en todos los casos, son transformadoras y exitosas. Quienes eligieron otro país para vivir, lograron adaptarse a la cultura del lugar elegido gracias a un proceso que llevó tiempo pero que no los desterró de sus raíces jujeñas, recordando en algún rincón del país en el que residan, que es posible encontrar un extracto de Jujuy sea cual sea el paisaje natural o citadino. Así, es un permanente descubrir donde las fronteras sólo son limitaciones mentales, ya que buscar otros destinos está en quienes se animan a hacerlo posible.