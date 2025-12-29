Se inauguró la Ciudad de las Artes

El 12 de agosto Jujuy vivió un momento histórico con la inauguración de la Ciudad de las Artes, ubicada en la intersección de avenida de los Estudiantes y Pila Solá, en la Ciudad Cultural de Barrio Alto Padilla. Es el espacio creado especialmente para albergar a las escuelas de educación artística.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, se concretó a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su construcción comenzó en 2022.

El edificio de la Ciudad de las Artes tiene una superficie de 9.894 metros cuadrados.

Hasta el momento se trasladaron a la nueva casa, las escuelas Provincial de Teatro "Tito Guerra", la Escuela Provincial de Danzas "Norma Fontenla", el Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4, y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC Jujuy).

Falta que haga su arribo la Escuela Provincia de Arte Nº1 "Medardo Pantoja".

La única escuela que permanecerá en sus sedes de calles Lavalle y Güemes, es la Escuela Superior de Música de Jujuy.

En sus aulas y talleres se formarán alrededor de 1.900 estudiantes por turno. En la planta baja se pueden albergar 734 personas, en el primer nivel 660 personas, y en el segundo nivel a 505 personas.

Cuenta con 29 aulas, 25 talleres de diversas modalidades, 2 aulas taller flexibles, un laboratorio, 2 salas multimediales y bibliotecas, microcine y SUM, buffet y núcleos sanitarios por planta.